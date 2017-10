Polícia Civil apreende droga inédita no Ceará

O Butane Honey Oil, que é uma resina oriunda da maconha, estava em posse de um suspeito no litoral de Caucaia.





A Polícia Civil apreendeu, no último sábado (21), dois quilos de haxixe, droga que é originada da maconha. O montante é o maior já apreendido no Estado. O entorpecente estava em posse de de Bruno Ferreira Rosa, que chegou ao Ceará por meio de um ônibus vindo do Tocantins.

Segundo a polícia, a quantidade apreendida vale cerca de R$ 70 mil





Além do haxixe, a Polícia encontrou em posse do suspeito 1.600 pontos de LSD, 600 unidades de ecstasy, 40 gramas de cocaína, 15g de MDMA, que é o princípio ativo do ecstasy, e uma quantidade ainda não determinada de Butane Honey Oil, que é uma resina ou óleo também oriundo da maconha.





Conforme a Polícia Civil, foi a primeira vez que a resina foi apreendida no Ceará e que ela é 20 vezes mais forte que a maconha. Bruno Ferreira Rosa foi preso na praia da Tabuba, em Caucaia, e afirmou não saber quem receberia a droga.