POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ-CE EM CONJUNTO COM A POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ PRENDERAM O ACUSADO DO HOMICÍDIO DE ANTÔNIO FILHO DE ALBUQUERQUE

Uma operação em conjunto entre as polícias civis do Ceará e do Estado do Piauí na manhã desta terça-feira, dia 10/10/2017, resultou na prisão do investigado Benedito Lourenço da Costa, popularmente conhecido por “BENÉ”. Este é suspeito da morte de Antônio Filho de Albuquerque ocorrida no dia 03/02/2017 na localidade de Alto dos Ximenes, município de Coreaú-CE, na ocasião a vítima foi morta a facadas pelo infrator acima referido.

Acusado: Benedito Lourenço da Costa

Após o fato criminoso Benedito Lourenço da Costa se apresentou na Delegacia Municipal de Coreaú - CE, confessou o fato delituoso e fugiu para o Estado do Piauí. Após investigação, foi descoberto o local onde o referido suspeito estava se refugiando, que era na cidade de Baras - PI, onde foi preso preventivamente por determinação do juiz da comarca de Coreaú – CE.





O mencionado infrator será recambiado do Estado do Piauí para o Estado do Ceará, onde deverá ficar a disposição da justiça cearense.