POLÍCIA CIVIL DE QUIXADÁ APREENDE 39 MIL MUNIÇÕES

Policiais civis da Delegacia Regional de Quixadá (a cerca de 148 km da Capital) conseguiram desarticular um paiol, destinado ao armazenamento de explosivos e munições, na última quinta-feira (19). Uma dupla de comerciantes foi presa em flagrante por fornecer irregularmente o produto. Conforme a Polícia, a carga tinha capacidade para explodir um quarteirão inteiro de um bairro.





Dentre os materiais retirados de circulação estão 39 mil munições de vários calibres, nove toneladas de chumbo e outras quatro de pólvora. Os suspeitos foram identificados como Célio Morais Holanda, o 'Nego do Alho', e o genro dele José Nilton Oliveira Vidal Júnior. Eles não tinham antecedentes criminais, até serem autuados por receptação, porte ilegal e tráfico internacional de arma de fogo. Com eles, estavam ainda R$ 10 mil em espécie e R$ 15 mil em folhas de cheque.





De acordo com o titular da Delegacia Regional de Quixadá, delegado Erivan Junior Alves Cruz, a Polícia localizou os suspeitos a partir da investigação de inspetores da Unidade. Os profissionais levantaram a informação que supostos empresários do ramo de cereais e produtos regionais estariam usando o estabelecimento comercial, no Centro do Município, para comercializar munições e explosivos.





Segundo um inspetor (identidade preservada), o cliente chegava ao comércio de Célio Morais e solicitava a mercadoria. Em seguida, o suspeito fazia uma ligação telefônica para o comparsa, José Nilton, autorizando que ele separasse a encomenda. Durante a chegada de um cliente, os policiais entraram no empreendimento e efetuaram as prisões. A maior parte das munições foi encontrada na residência de Nilton.





"A pólvora causava mais risco. Essa substância explosiva poderia ocasionar uma explosão e várias mortes, destruiria praticamente o quarteirão inteiro. Essa ação foi fundamental para preservar a vida dessas pessoas", disse o secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ávila.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto: Reinaldo Jorge