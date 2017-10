POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral- DDM com o apoio da Delegacia Regional prenderam em flagrante delito o senhor de nome Doriedson Campos Santos, acusado de agredir sua enteada e sua companheira, além de ameaça-las de morte. Hoje (27) por voltas das 8h compareceu na Delegacia de Defesa da Mulher as vítimas, dizendo terem sido agredidas fisicamente e verbalmente por seu companheiro. De imediato foi apresentado o caso a Delegada Titular, que determinou aos Inspetores que localizassem Doriedson e dessem voz de prisão e o trouxessem para a delegacia para prestar esclarecimentos. Os inspetores da Delegacia da Mulher com o Auxilio dos Inspetores da Delegacia Regional realizaram diligências e conseguiram encontrar e prnder Doriedson. O acusado foi encontrado na casa de sua mãe de criação e não esboçou nenhuma reação. Doriedson é usuário de maconha e já respondeu a outros procedimentos tais como roubo com restrição de liberdade, art. 28(usuario de drogas), ameaça e difamação.





Após ser preso, Doriedson foi ouvido na delegacia e em seguida foi encaminhado para cadeia pública onde se encontra à disposição da justiça.





Ressalta-se o excelente trabalho realizado pela Polícia Civil de Sobral, mesmo com todas as dificuldades.