POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADO DE HOMICÍDIO, APREENDE ARMA DE FOGO E MUITA MUNIÇÃO

A Delegacia Regional de Sobral instaurou inquérito policial para investigar crime de homicídio ocorrido dia 04.10.2017 na zona rural de Forquilha, próximo a um campo de futebol, e já nas primeiras investigações, foi descoberta a autoria e a motivação do crime: A vítima do homicídio FRANCISCO EDIVALDO ALVES GENINO JÚNIOR era suspeita de ter praticado um roubo contra o comércio do Sr. GERARDO FERNANDES DE BRITO, e seu filho FRANCISCO RONALDO PEREIRA DE BRITO procurou a vitima dois dias depois para tomar satisfação sobre o roubo, acabando por tirar a vida de FRANCISCO EDIVALDO com vários disparos de arma de fogo.





Foi feita a representação pela prisão preventiva de Francisco Ronaldo, que foi deferida pelo juiz, e o mandado de prisão foi cumprido na data de hoje por policiais civis da Delegacia Regional de Sobral.





Também foram requeridos e concedidos mandados de busca e apreensão domiciliar para as residências de Francisco Ronaldo e de seu pai Gerardo, mandados que foram cumpridos também na tarde hoje, na localidade de Várzea da Cobra, ocasião em que os policiais civis da Delegacia Regional encontraram duas munições intactas de calibre 38 na casa de Ronaldo, e uma espingarda calibre 22, mais de 200 munições calibre 22 e 20 munições calibre 38 na casa do Sr. Gerardo, este que foi autuado em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo.





FRANCISCO RONALDO PEREIRA DE BRITO ficará preso à disposição do Poder Judiciário da comarca de Forquilha.