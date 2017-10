Polícia Civil frustra plano criminoso contra agência bancária no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) frustrou os planos de quatro assaltantes que se preparavam para atacar uma agência bancária. Enquanto seguiam em direção à instituição escolhida como alvo, no Interior do Estado, os suspeitos foram interceptados por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que evitaram a conclusão do esquema criminoso. A ação policial, realizada na última quinta-feira (19), em Pindoretama, é resultado de investigações desenvolvidas pela especializada no combate a delitos cometidos contra instituições financeiras.





Durante os levantamentos policiais, os investigadores descobriram que o grupo se preparava para atacar uma agência situada na cidade de Jucás – Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) – na região do Centro Sul do Estado. Os suspeitos, Túlio Inácio Farias Costa Pinto (21), Marcus Paulo Caetano da Costa (29), Marcos Silvio Oliveira Soares (23) e Alysson de Sousa Oliveira (24), foram abordados no município de Pindoretama, AIS 13, quando seguiam em um carro Corolla de cor preta e placas NZB 7503. Nenhum dos presos possuía antecedentes criminais. Com eles, os policiais apreenderam uma escopeta calibre 12, um revólver cal. 38 e uma pistola cal. 380.





De acordo com o delegado Raphael Vilarinho, titular da DRF e que comanda os trabalhos investigativos, existem indícios de que o bando seguia em direção a Iguatu na intenção de encontrar outros comparsas para, juntos, investirem contra a agência que fica em Jucás. Os quatro homens foram presos e encaminhados para a sede da delegacia especializada, em Fortaleza, e autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.