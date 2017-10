POLÍCIA MILITAR APREENDE MATERIAL UTILIZADO NO "JOGO DO BICHO" EM SOBRAL

Por volta das 16h de ontem (9), Policiais Militares durante patrulhamento de rotina, abordaram um homem identificado por Antônio Ximenes do Prado Júnior, 51 anos, natural de Sobral, em uma motocicleta honda biz com vários apetrechos utilizado na realização do "jogo do bicho". Na residência de Antônio Ximenes, os PMs encontram um pássaro silvestre.





A abordagem aconteceu na Rua Vitória, bairro Alto da Brasília.





O suspeito e o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.





Fonte: Sobral 24 horas