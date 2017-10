POLÍCIA MILITAR DE COREAÚ EM AÇÃO!

Policiais Militares do destacamento de Coreaú, sob o comando do Subtenente Aleanes, realizavam patrulhamento na cidade, quando perceberam uma movimentação anormal na loja "Gildo Móveis", quando se aproximaram foram informados que o estabelecimento havia sido assaltado. Os PMs deram início as diligências e ainda chegaram a perseguir os acusado, que abandonaram às margens do Rio Coreaú uma motocicleta roubada na noite anterior e alguns objetos provenientes dos assaltos.





A moto recuperada foi uma Honda CG 160 de cor vermelha.





Os Policiais que efetuaram a apreensão da moto e dos pertences foram: Sargento PM Márcio, Soldado A. Gomes e Soldado Raul, coordenados pelo Subtenente Aleanes.

Fonte: Sobral 24 horas