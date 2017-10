POLICIAIS CIVIS DA DRFVC RECUPERAM PARTE DE CARGA ROUBADA AVALIADA EM 70 MIL.REAIS E PRENDEM SUSPEITO POR RECEPTAÇÃO

Um homem identificado por Carlos Gonzaga Silveira Silva foi preso, em flagrante, nesta terça-feira (18), no bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza, por comprar uma carga de tecidos roubada por R$ 25 mil, mas avaliada em R$ 70 mil.

Em coletiva na tarde desta quarta (18), a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) informou que o acusado Silva foi detido e aguarda o pagamento da fiança, no valor de cinco salários mínimos, no local.





Ainda segundo a polícia, apesar do valor da carga ter sido estimado em R$ 70 mil, o montante total ainda não foi recuperado. Conforme a polícia, cerca de 60% a 70% foi apreendido pela Delegacia.





Os tecidos foram encontrados na casa da sogra de Carlos Gonzaga, localizada na Vila Manuel Sátiro. Ele foi autuado por receptação.





Com informações do Diário do Nordeste