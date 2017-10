Sobral: Policial Civil é forçado a jogar viatura sem freio no trilho para evitar acidente; vídeo

Sem agentes suficientes, a Polícia Civil sofre também com a falta de manutenção nas viaturas que acabam colocando em risco a vida dos policiais e do cidadão.





Por volta das 15h dessa segunda-feira 16, para evitar um grave acidente numa das principais avenidas de Sobral, no Ceará, o motorista dessa viatura percebeu a falta de freio, jogou o veículo fora da avenida e caiu dentro dos trilhos do metrô. A perícia esteve presente e constatou-se além de outros problemas, que as pastilhas de freio haviam se soltado. O metrô ficou parado por cerca de 1h e 30min na estação do Arco até que os trilhos fossem liberados.





Se não fosse a perícia defensiva do condutor, certamente teríamos um acidente de grandes proporções em Sobral.





Vale salientar que o Secretário de Segurança Pública já veio em Sobral duas vezes e prometeu duas viaturas, e até agora nada.