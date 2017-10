POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ARMAS E UMA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS

Na manhã de hoje (10/10), a Equipe RAIO 01 recebeu denúncias anônimas de que em uma residência na proximidades do campo do barcelona no bairro Alto da Brasília, estaria havendo comercialização de drogas.



Os policiais militares ao chegarem no local, observaram alguns homens tentando fugir pelos quintais, mais não obtiveram sucesso.



Na residência foi localizado dois revólveres calibre 32 com seis munições intactas, quase um quilo de Cocaína, Maconha e Crack, além de uma motocicleta Honda Bros de Cor vermelha com queixa de roubo, celulares, dinheiro em espécie e material para a comercialização da droga.



Os suspeitos foram identificados como Flávio José Frota Mesquita, 24 anos, Paulo Rubens Marcelino Ferreira, 30 anos e Antony Tadeu de Sousa Sales, 33 anos.



Os acusados e o material apreendido foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.



Fonte: Sobral 190