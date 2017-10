POLICIAIS DO RAIO APREENDEM DROGA E ARMA DE FOGO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS, EM SOBRAL

No inicio da noite de hoje (16/10), a Equipe RAIO 05 realizando patrulhamento ostensivo na comunidade "os coxinhas", visualizou um homem empreendendo fuga ao perceber a aproximação dos policiais.





Ao realizar busca pessoal no suspeito, foi encontrado várias pedras de "Crack" e dinheiro em espécie, continuando as buscas foi encontrado na residência do abordado, um Revólver Calibre 38 com cinco munições intactas.





Antônio dos Santos de Maria, "vulgo Toim Galego" de 20 anos foi preso e apresentando ao Delegado plantonista na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190