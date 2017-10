POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM DUAS MOTOCICLETAS ROUBADAS

Em ações distintas no último Sábado (30/09), Policiais Militares do grupamento RAIO conseguiram recuperar duas motocicletas com queixa de roubo.





A primeira ação aconteceu logo após dois homens roubarem um automóvel no Centro da cidade, e a Equipe da Viatura RAIO 010 realizando diligências recuperou uma motocicleta Honda Fan preta com queixa de roubo utilizada pelos assaltantes.





Já a Equipe Raio 04 realizando patrulhamento pelo Residencial Caiçara, visualizou um homem em alta velocidade, o mesmo conseguiu empreender fuga pelas quadras do residencial, abandonando uma motocicleta Fan Preta que estava com queixa de roubo.





Nos dois casos as motocicletas foram conduzidas a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190