POLICIAIS DO RONDA TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Na noite deste domingo (22), por volta das 21h, Policiais Militares do Ronda do Quarteirão (Ronda 02) efetuaram prisão em flagrante de Antônio Francisco Borges Ponte, 49 anos, natural de Santa Quitéria. Com o acusado os policiais encontraram um revólver calibre 38. A prisão aconteceu no residencial Nova Caiçara.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Sobral, onde o indivíduo foi autuado em flagrante por PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.





Os Policiais responsáveis pela prisão foram: Tenente Pessoa, Sargento Frota, Cabo Rômulo e Soldado Abreu.





Fonte: Sobral 24 horas