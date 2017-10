POLICIAIS MILITARES DO FTA APREENDEM MENOR COM VÁRIAS MUNIÇÕES

Policiais Militares da Força Tática (FTA) foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública no bairro Terrenos Novos, precisamente na Rua Vicência Vieira. Após várias diligências, os PMs conseguiram capturar um menor com 8 munições calibre 32.





O menor foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais.





Os Policiais responsáveis pela apreensão foram: Sargento César, Soldado Euclides e Soldado Diniz.