INSEGURANÇA: POPULAÇÃO DE COREAÚ SOLICITA MAIS POLICIAMENTO

População da cidade de Coreaú solicita mais policiamento para o município. Segundo a denunciante, a onda de assaltos preocupa os coreauenses.

Veja na íntegra a solicitação do internauta:

"Venho através do blog pedir ajuda das autoridades de Coreaú para que possa aumentar o efetivo de policiamento da cidade que estar passando por uma onda de mortes na cidade além disso, está tendo muito assaltos de moto, hj mesmo já foram roubadas 2 moto aqui na cidade, tá um caos! A população já não aguenta mais e pede ajuda se possível ate do RAIO ⚡ pq estar muito perigoso aqui ate pra sair de casa, sem falar do assalto q estar tendo na luz do dia nos pontos comercial da cidade ta um verdadeiro desespero da populacao local ...espero que vcs publique para que chegue ate as autoridades de policia da nossa regiao..obg.."