POR QUE SOBRAL TEM PREÇO DA GASOLINA TÃO CARO?

O blog Sobral 24 horas realizou uma pesquisa de preços do litro da gasolina entre os dias 13 e 15/10/2017 e o que constatamos é que em Sobral o preço está exorbitante, além do padrão de preços utilizado em diversos centros urbanos.

Segundo a Petrobrás o preço do combustível agora não é controlado pelo Governo, quando era regulado de acordo com interesses econômicos, eleitorais e fiscais.

Agora o combustível varia segundo preços internacional.

Para ter como base, o site http://pt.globalpetrolprices.com divulga semanalmente o preço médio da gasolina em todo Brasil. Veja o gráfico abaixo:





Veja mais sobre:

O preço médio considerado em 9 de outubro de 2017 foi de R$ 3,86.Quanto você está pagando pelo combustível em Sobral? Cidade distante 240 km de Fortaleza, sede da Petrobrás distribuidora.Observamos preços em diversas cidades do Ceará e Piauí. Fizemos o trajeto: Tianguá/Ilha de Santa Izabel/Parnaíba/Luís Correia.Vejam:Em Sobral encontramos preço da gasolina a R$ 4,12. (mais barato).Em Luís Correia, Ilha de Santa Izabel e Parnaíba respectivamente nas imagens abaixo:O que justifica três cidades a mais de 400 km das distribuidoras venderem o litro da gasolina tão abaixo do preço em Sobral e região?Uma diferença de mais de 12%. A cada 100 litros você economizaria R$ 5,00.O que acontece com a fiscalização por parte do PROCON, DECON, OAB e ANP. Estes órgãos devem buscar defender os consumidores contra práticas comerciais ilegais como cartel e monopólio.Além de tudo, nenhum posto entrega o cupom fiscal de compra, ocorrendo somente se o consumidor solicitar o cupom. A não entrega do cupom fiscal caracteriza irregularidade fiscal (sonegação). Além de preços abusivos sonegação de impostos.Todos os consumidores: COBREM O CUPOM FISCAL.Vamos juntos buscar redução desses preços.