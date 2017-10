Prefeito Carlos Roner comemora o sucesso da festa da Padroeira de Coreaú - Vídeo

Uma multidão invadiu a cidade de Coreaú e o prefeito Carlos Roner comemora o sucesso de público e de organização dos festejos do município, que comemorou a Padroeira Nossa Sra. da Piedade.





Além do sucesso de público, Carlos Roner destaca a tranquilidade do evento, que gerou renda na cidade.



Vale salientar o apoio da Polícia Militar, que colaborou com a segurança no local.





Vídeo Coreaú em festa: