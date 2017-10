Prefeito Ivo Gomes fala pela primeira vez após criticar a Polícia Civil

O prefeito Ivo Gomes se manifestou pela primeira a vez após cobrar da Polícia Civil mais investigação nos crimes de assassinatos em Sobral. Durante entrevista coletiva, nesta quinta-feira, Ivo Gomes, disse que já havia reclamado por cerca de 15 vezes as autoridades governamentais do Estado intensamente sobre a impunidade que gerava a violência na cidade.





Durante a entrevista Ivo foi enfático em dizer que a sua preocupação é com Sobral e não interessa o que acontece no resto do mundo. “O centro do mundo pra mim é Sobral, não adianta vir com a tese de que o Ceará é assim, no Brasil é assim, isso não me interessa”. Disse Ivo Gomes, que segundo ele colocou a Prefeitura a disposição para trazer de volta a tranquilidade.





O prefeito Ivo Gomes, adiantou que o lugar de quem mata, de rouba, de quem trafica droga é a prisão. “Se isso não acontece, gera a impunidade, e cria situação de violência”. Noutro trecho da reportagem, Ivo Gomes, destaca que não há interesse de investigar porque a maioria das pessoas assassinadas, é negro, pobre e mora na periferia. “Se fosse pessoas ricas isso obviamente teria uma repercussão muito maior”, completou Ivo, que acredita que outro fator que leva a banalidade dos crimes são os programas policiais.





(Wilson Gomes)