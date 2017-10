Prefeito se reúne com diretor do Departamento de Polícia do Interior Norte e sugere criação de Fórum para redução da violência em Sobral

O prefeito ivo Gomes recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira (24/10), o diretor do Departamento de Polícia do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio França, e propôs a criação de um fórum permanente de debates entre Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense, Ministério Público e Poder Judiciário para buscar soluções de enfrentamento aos índices de violência em Sobral.





“Tudo que estiver ao alcançe da Prefeitura de Sobral e dentro da Lei, haverá um suporte do poder público para que as entidades possam reduzir esses números assustadores da violência em nossa cidade. Precisamos estar em sintonia, todas as entidades, para encontrarmos uma solução, porque do jeito que está não pode continuar”, afirmou o prefeito Ivo Gomes.





Ao final do encontro, o delegado Marcos Aurélio se mostrou otimista com relação aos índices de violência no município. “Com a criação desse fórum, onde mantiremos contato direto e regrado com todas as forças operantes do sistema de segurança da União, do Estado e do município, tenho certeza que iremos reduzir, até o final do ano, uma grande parcerla desses homicídios”, ressaltou o delegado.





Ainda segundo Aurélio, “com o suporte que a Prefeitura está nos oferecendo, sobretudo com relação aos seus equipamentos, como o CRAS, CAPS, Conselho Tutelar e todos os órgãos de proteção do município, iremos compreender melhor o que está acontecendo e aí, com certeza, iremos atuar diretamente no problema”, concluiu.