Presos se divertem com TV e celular dentro de cela - VÍDEO

Cena foi registrada por interno, na penitenciária Francisco Adalberto de Barros Leal, conhecida como “Carrapicho”.

Duas semanas após o Cidade 190 apresentar dois vídeos com presos assistindo televisão e utilizando aparelhos celulares em uma cela da penitenciária Francisco Adalberto de Barros Leal, conhecida popularmente como “Carrapicho”, em Caucaia, a cena se repetiu. Imagens encaminhadas ao WhatsApp da TV Cidade mostram os presos com acesso à televisão e celulares.





Os presos se exibem, enquanto assistem a um programa de TV. Quatro homens aparecem nas imagens, dançando e gritando. Um quinto aparece deitado em um colchão, enquanto o interno que grava imagens, faz comentários e até identifica um dos suspeitos.





Não se sabe o novo registro foi feito antes ou depois dos primeiros vídeos divulgados. Na época, a direção do Carrapicho tomou conhecimento das imagens e disse que o material seria analisado para que as providências sejam tomadas. Agora, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) informou que os internos foram identificados e colocados no módulo de isolamento. Todos responderão a procedimento administrativo disciplinar, conforme previsão legal.





Em setembro deste ano, o Ministério Público do Ceará denunciou um agente penitenciário da unidade por crimes de peculato e corrupção. Uma composição da Polícia Militar flagrou Alexcyer Pereira Chaves em posse de droga ilícita para, logo em seguida, seguindo as orientações deste, abordarem o agente penitenciário, que estava encarregado de fazer a entrega da droga a Antonio Macio, um detento na unidade onde o agente trabalhava. Por este motivo, eles foram autuados na Delegacia de Assuntos Internos (DAI), por crime de tráfico de entorpecentes.

Com informações do portal Cnews