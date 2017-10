Primeira pesquisa Ibope mostra Lula e Bolsonaro na disputa pelo segundo turno

A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 22, com 2.002 pessoas em todos os estados brasileiros, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





Aprimeira pesquisa Ibope da disputa à Presidência da República em 2018 mostra o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva e o deputado federal Jair Bolsonaro na disputa pelo segundo turno.





Segundo o levantamento, divulgado neste domingo (29) pelo jornal O Globo, em qualquer cenário apresentado ao eleitora, Lula fica com o mínimo de 35% e o máximo e 365 nas intenções de voto.





Bolsonaro aparece com 15% quando enfrenta Lula. E cresce para 18% se o ex-presidente for substituído por Fernando Haddad (neste caso, está empatado com Marina Silva).





Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e João Doria surgem embolados num pelotão abaixo, com percentuais entre os 5% e 7%. Ciro sobe até os 11% quando Lula é substituído por Haddad (que tem a preferência de 2%).





Quando o Ibope não apresenta ao entrevistado uma cartela com os nomes, ou seja, a citação sobre o candidato é espontânea, Lula aparece com 26% das intenções de voto (no Nordeste tem 42%) e Bolsonaro com 9%.





O pelotão seguinte fica muito distante entre 2% (Marina) e 1% (Ciro, Alckmin, Dilma, Temer, Doria).





Pesquisa espontânea





Lula – 26%

Bolsonaro – 9%

Marina Silva – 2%

Ciro Gomes – 1%

Geraldo Alckmin – 1%

João Dória – 1%

Dilma Rousseff – 1%

Michel Temer – 1%

Outros com menos de 1% – 3%

Branco/Nulo – 26%

Não sabe/Não respondeu – 30%









Com Lula





Lula – 35%

Bolsonaro – 13%

Marina Silva – 8%

Geraldo Alckmin – 5%

Luciano Huck – 5%

João Dória – 4%

Ciro Gomes – 3%

Alvaro Dias – 2%

Ronaldo Caiado – 1%

Chico Alencar – 1%

Henrique Meirelles – 0%

João Amoedo – 0%

Branco/Nulo – 18%

Não Sabe/Não respondeu – 5%





Via Cearanews7