QUE ABSURDO! Motorista da empresa Guanabara é preso pela a PRF por dirigir ônibus alcoolizado

Um motorista da empresa de viagem Guanabara foi preso na última sexta-feira (13), durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O veículo havia saído de Belém do Pará com destino a Recife.





O motorista, que não teve a identidade revelada, foi autuado no quilômetro 405 da BR 232. Após o motorista apresentar a documentação pessoal e do veículo, ele realizou o teste do bafômetro e foi registrado o índice de 0,60mg/L, que configura crime de trânsito.





O condutor foi preso em flagrante por dirigir sob o efeito de álcool e pegará multa no valor de R$ 2.934,70. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. Os passageiros que seguiam a viagem aguardaram no local até a chegada de um motorista habilitado.