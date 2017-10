Imperdível! Grande festa no dia 09 de Novembro (QUINTA DAS ANTIGAS) com as bandas LAGOSTA BRONZEADA - PAINEL DE CONTROLE E DJ DARÉ.





- TEQUILA LIBERADA PARA MULHERES ATÉ MEIA NOITE.





- WI-FI LIVRE





- ESPAÇO CLIMATIZADO





- MEGA ESTACIONAMENTO





- SEGURANÇA





- LOCAL: CASTELO RANCHO FLASH