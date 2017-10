Radialista denuncia que construção de quadra foi abandonada e cobra explicação do prefeito Ivo

O radialista Carlos Ritchelly, que apresenta o programa "Em dia com a política", na Rádio Tupinambá, está denunciando que a gestão do prefeito está deixando para trás uma obra que seria uma quadra coberta. Segundo o radialista, a construtora sem explicação nenhuma abandonou o canteiro há mais de 25 dias. "A Comunidade do Bairro Residencial Meruoca. Quer uma resposta do nosso Prefeito Ivo Gomes e do nosso secretário David Bastos", descreve Ritchelly em sua página no Facebook. Em pouco tempo tempo começaram os comentários: "Em qual calendário esta obra está parada em apenas 25 dias ? Fazem muito mais amigo" - José Carlos Dias. O jornalista Silveira Rocha - "Vixe. Imagina se fosse outra Vila Olímpica.rss"

Fonte: Wilson Gomes