RAFAEL ARRUDA: LEITOR COLOCA A BOCA NO TROMBONE

"Bom dia.









Sou morador aqui de Rafael Arruda, queria pedir em nome de todos os que precisam se locomover entre Recreio e Rafael Arruda que já faz muito tempo que estamos sofrendo com o asfalto que não existe mais, como vou mostra no vídeo agente não consegue passar a marcha do carro necessária eu mesmo só consigo passar ate 3* marcha, são 5 quilômetros de buraqueiras. Então queria pedir para a prefeitura de Sobral que tome as providencias necessárias para com o asfalto de Recreio à Rafael Arruda. Obg."