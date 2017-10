SAMU SERÁ AMPLIADO NA CIDADE DE SOBRAL

Recursos de R$ 3 milhões serão destinados à habilitação de nove ambulâncias e três motolâncias. Em todo país, 241 serviços receberão custeio federal.

Doze municípios do Ceará deverão receber R$ 3 milhões a mais por ano para custear 15 serviços do Samu 192. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Alto Santo, Boa Viagem, Fortaleza, Jaguaruana, Tabuleiro do Norte, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Eusébio, vão receber mais um serviço; enquanto que Canindé, Itapipoca e Quixeramobim, recebem dois serviços Samu 192, cada.





Em todo país, serão mais R$ 33 milhões por ano para ampliar e qualificar o Samu 192. Esses recursos serão destinados a 241 serviços, um total de 148 ambulâncias, oito motolâncias (serviço de motocicleta do Samu), dois aeromédicos, uma ambulancha e sete centrais de regulação.





O novo aporte garante o funcionamento de 57 serviços que ainda não recebiam custeio federal, sobrecarregando estados e municípios. Ao todo, serão habilitadas com o reforço 50 ambulâncias, cinco motolâncias, um aeromédico e uma central de regulação, um impacto de R$ 13 milhões por ano.





Atualmente, o Samu atende 81,8% da população brasileira, atuando em 3.514 municípios. Em todo o País, o Ministério da Saúde já habilitou 3.255 unidades móveis, sendo 2.659 Unidades de Suporte Básico e 596 de Suporte Avançado. Além disso, o Brasil conta com 267 Motolâncias, 13 Equipes de Embarcação, 12 Equipes Aeromédicas e 191 centrais de regulação, com um investimento de R$ 714,7 milhões ao ano.





O objetivo do Samu 192, que funciona 24 horas por dia, é socorrer rapidamente pacientes com necessidade de serem levados a unidades que prestam serviços de urgência ou emergência, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para atendimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, entre outros, evitando sofrimento, sequelas ou mesmo a morte.





O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192. A partir do atendimento, as equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas são destacados para prestar o atendimento.





Fonte: G1