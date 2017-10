SARGENTO NASCIMENTO E PMs DO RAIO PRENDEM ACUSADO DE MATAR MULHER NO DISTRITO DE APRAZÍVEL - VÍDEO

O Sargento Nascimento e Policiais Militares do RAIO efetuaram a prisão do indivíduo acusado de executar a mulher Olindira Pinto de Vasconcelos, 46 anos, natural de Sobral, conhecida por "Tina". A vítima foi executada com tiros na cabeça durante assalto na noite de ontem, dia 12, por volta das 21h30min, no distrito de Aprazível.





A prisão aconteceu no fim tarde desta sexta-feira (13) na Rua Tupi, bairro Alto Novo.





Os Policiais prenderam o acusado identificado por Antônio Leonardo e o revólver utilizado no latrocínio.





Parabéns aos Policiais Militares do RAIO e ao Sargento PM Nascimento pelo excelente trabalho realizado em prol da sociedade sobralense.





Marido fala sobre o latrocínio que vitimou sua esposa:

Sargento Nascimento fala sobre a prisão do acusado: