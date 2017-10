SEM CONTROLE: MAIS UM HOMICÍDIO É REGISTRADO NA CIDADE DE SOBRAL

O crime aconteceu na manhã deste sábado (21), por volta das 11h, na avenida Senador José Ermírio de Moraes. A vítima foi assassinada a golpes de faca.



Segundo informações de populares, dois indivíduos em uma bicicleta desferiram várias facadas no homem e fugiram em rumo ignorado.





O corpo está sem identificação.





Esse é o segundo homicídio em menos de 24 horas. Sobral já contabiliza 97 homicídios dolosos em 2017.



Policiais Civis e Militares estiveram no local do crime, realizando os primeiros levantamentos. A Perícia fez os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML