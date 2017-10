A violência parece não diminuir na cidade de Sobral! Mais uma motocicleta foi tomada de assalto no início da noite de ontem (16) no Centro de Sobral, precisamente na rua do "Beco dos Celulares".





Dois indivíduos em uma moto abordaram a vítima, anunciaram o assalto e levaram a moto de placa OSK-7791.





Gratifica-se quem der informações seguras sobre o paradeiro da moto.





Contato: (88) 99207.6040 ou o telefone da Polícia (190).