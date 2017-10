SEM CONTROLE: Outro banco é atacado por quadrilha "especializada" em arrombar cofres e caixas eletrônicos

Uma semana após o furto de aproximadamente R$ 1 milhão de uma agência bancária em Fortaleza, um fato semelhante foi registrado neste fim de semana. Bandidos ainda não identificados invadiram a agência do Banco do Brasil da cidade de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará (a 74Km de Fortaleza) e esvaziaram os cofres e caixas eletrônicos.





O crime só foi constatado na manhã de hoje (9), quando os funcionários apareceram para dar início ao expediente da segunda-feira (9). Imediatamente, a Polícia foi acionada e uma equipe da Perícia Forense do ceará (Pefoce) deverá fazer levantamentos no local em busca de indícios que possam levar à identificação dos arrombadores.





Os bandidos conseguiram agir sem que fossem disparados os alarmes da agência, o que mostra que a ação foi praticada por criminosos “especializados”. O Banco do Brasil não se pronunciou acerca do fato e a Polícia não sabe, ainda, o valor do que foi furtado.





Além do dinheiro, os bandidos teriam levado do BB de Beberibe coletes e armas de fogo usados pelos vigilantes.





Fato semelhante





Bradesco de Parangaba





Há uma semana exata, uma quadrilha “especializada” em arrombamentos bancários atacou a agência do Bradesco localizada no bairro Parangaba, em Fortaleza. Sem disparar os alarmes e outros sistemas de segurança eletrônica da agência, os ladrões conseguiram violar o cofre da tesouraria do bando e retirar todo o dinheiro.





A Polícia não descarta a hipótese de que os dois ataques tenham sido praticados por um mesmo grupo. Neste caso, as autoridades estariam diante do bando especializado – possivelmente de outro estado – que estaria no Ceará para praticar tais ações delituosas. Os dois casos estão sendo apurados pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).





Ataque em Pacajus





Já a Polícia Federal faz diligências na tentativa de identificar uma quadrilha que, na última sexta-feira, tentou praticar um assalto bancário do tipo “sapatinho” na agência da Caixa Econômica da cidade de Pacajus, na RMF (a 49Km da Capital). Na madrugada daquele dia, o bando invadiu a residência do gerente e o fez refém junto com a família.





O plano era levar o gerente até a agência ao amanhecer e, sem levantar nenhuma suspeita, obrigar o funcionário a abrir o cofre e entregar todo o dinheiro. No entanto, a Polícia foi avisada e o gerente liberado na periferia da cidade. Durante todo o dia as autoridades procuraram a família do bancário, que só foi encontrada à noite após ser liberada pelos ladrões diante do insucesso do plano do roubo.





