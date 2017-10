SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

"Gente é o seguinte hoje a noite por volta das 21:55 eu e meu amigo Joison encontrarmos uma mochila na calçada da receita Federal em frente ao goiabao, a mochila é preta tem um notebook da positivo com o nome do usuário " Carlos music" deduzimos que ele faz física por ter uma prova na bolsa que dizia: " ap4: introdução a física, professor Tadeu" , na mochila também tem roupas masculinas e produtos: creme, perfume etc... Se alguém conhecer o Carlos por favor comunique ele que estamos com sua mochila, e apreensivos para devolver.









PS: na mochila também tem uma caixinha da jbl preta pequena, além do carregador do notebook.









Contato: Joison 88 9 9960-0200"