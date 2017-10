Sessão Solene realizada na Câmara Municipal de Sobral em Comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante

Na noite de ontem (30), foi realizada uma sessão solene na câmara dos vereadores de Sobral alusiva aos 500 anos da reforma protestante, onde teve a participação de alguns vereadores: Sargento Ailton, o qual assinou o requerimento para a realização da sessão, vereadores Galdêncio, Adauto Arruda, Camilo Motos e Cleiton Prado, bem como pastores de diversas denominações. Parabenizar o pastor Márcio Félix (IBAVA) pela ousada iniciativa, pela explanação ministrada sobre a reforma, com sabedoria e prudência, mas sem ocultar os fatos históricos, e aos demais que fizeram uso da tribuna, pastores Laerte Cavalcante, Pastor Marcos, Pastor José e Pastor Wellington Marques, dando também suas brilhantes contribuições e a todos que participaram desse momento solene, isso denota o valor e o peso da unidade.





Na ocasião, foi realizado um momento de oração e interseção pela nossa cidade, onde os pastores e todos presentes clamaram a Deus por mais proteção e segurança, bem como pediram que o Deus Todo Poderoso iluminasse e concedesse sabedoria a todos os vereadores para que possam conduzir as decisões no temor do Senhor.





Pastores que prestigiaram o evento:



- Pastor Pedro Pierre da Igreja Batista Renovada

- Pastor Laerte Cavalcante Igreja Assembleia de Deus Madureira

- Pastor Rinaldo Abreu da Comunidade Manancial de Cristo - Pastor Marcos Igreja Cristã Evangélica - Pastor José da Igreja Cristã Evangélica - Pastor Marcio Félix da Igreja Batista do Vale do Acaraú - Bispo Ediberto da Igreja do Evangelho Universal - Pastor Wellington Marques da Igreja Assembleia de Deus Ministério Guará