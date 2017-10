SOBRAL ANTIGA

Sobrado construído em 1844 pelo português Major Angelo José Ribeiro Duarte, na esquina da Praça D. Jeronimo, no cruzamento das ruas Conselheiro José Júlio com a Rua Randal Pompeu. Na História de Sobral, D. José diz que ele foi o responsável pela vinda do Maestro Galdino Gomdin, natural de Canindé, para ministrar aulas de música clássica e formar uma orquestra. Foi parcialmente demolido, mas reconstruído, hoje servindo como anexo da Câmara Municipal.