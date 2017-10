SOBRAL ANTIGA

Comentário de Lucídio Carneiro.



Em que outro lugar do UNIVERSO poderíamos ter BATIDO ESSE RETRATO?









Naquela sexta feira lá pelos 40, um fim de tarde, encerramento do ano letivo, na SENADOR PAULA, na esquina do SANT’ANA (quina com quina ao Seu Valter Araújo), “as meninas” se despedindo pra curtirem as férias na Serra da Meruoca, tomar cajuína e ouvir Carmem Miranda, foi uma tarde única, uma época divina, impossível ter outro local igual !!









Simplesmente fantástico e “SOBRALENSE” !!

“Taí” !!