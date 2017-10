Sobral inicia a terceira edição da Campanha Nacional de Fissura Labiopalatina da Smile Train

Nesta segunda-feira (02/10), teve início na Santa Casa de Misericórdia de Sobral a III Campanha Nacional de Fissura Labiopalatina – Fazendo um Brasil com mais sorrisos, que leva aos municípios do interior atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos à pessoas com fissura labiopalatina, popularmente conhecida como lábio leporino.





A campanha beneficiará 25 crianças e irá reavaliar as crianças que já foram submetidas ao procedimento nas duas primeiras edições da campanha. Na ocasião, o secretário da saúde de Sobral, Gerardo Cristino, compareceu à abertura da campanha, quando manifestou o apoio da Secretaria ao evento, colocando-se à disposição para qualquer eventualidade.





Os procedimentos a serem realizados reúne uma equipe multiprofissional, bem como colaboradores administrativos do hospital que prestam total apoio à campanha. Entre os membros da equipe da Smile Train, que irão auxiliar o Doutor Agostinho Moura, está o médico Fernando Sergio Mendes, que é ex-residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, hoje médico residente no serviço de Cirurgia Plástica Professor Ronaldo Pontes.





A campanha é uma iniciativa da Smile Train, com apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), juntamente com a Associação Beija Flor (ABF) e tem como objetivo conscientizar a população para o problema e diminuir as filas de espera pela cirurgia.





Em Sobral, a campanha irá até esta sexta-feira (06/10) e beneficiará crianças de Sobral e demais municípios. Após os procedimentos cirúrgicos, será feito acompanhamento necessário à recuperação dos pacientes por fonoaudiólogos e odontólogos.