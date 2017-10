SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia o abandono em que se encontra a Travessa Raul Monte, no bairro Dom José, em Sobral.



Confira a denúncia na íntegra:



"Bom dia. Gostaria de fazer uma denúncia referente o estado de abandono que se encontra a Rua Travessa Raul Monte, no Bairro Dom José. Com esgotos estourados e muito acúmulo de lixo, o saneamento é mais uma preocupação para a população desse bairro que já é assolada pela violência. Como todos sabem, esgoto mais o lixo a céu aberto é um local extremamente favorável à proliferação de doenças, e o que é mais perturbador: tudo isso ocorre, ironicamente, em frente ao SAAE de Sobral, órgão que deveria tratar do esgoto da cidade. Não é a primeira, nem a última vez que em frente ao SAAE acumula-se uma lagoa de esgoto, e nesse mesmo SAAE, o que se vê na parte da noite é um reduto de escuridão que abriga assaltantes, local em que eu mesmo já sofri assalto e vi os marginais fugirem rumo ao SAAE, já que inexiste iluminação e segurança nesse local. Fica o alerta a Prefeitura de Sobral e ao SAAE e o pedido que trate melhor do lixo e esgoto nos bairros sobralense e que ilumine melhor as ruas para facilitar até mesmo o trabalho da polícia. Obrigado ao Blog Sobral 24 horas."