SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia um terreno que está "abandonado" na rua Caeté, por trás do colégio Cirão.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia.









Quero fazer uma denuncia em anônimo.









Olá! Estou enviando imagens de um muro abandonado que vem apodrecendo a minha rua e que com certeza acabará trazendo doenças aos moradores, caso não seja solucionado o problema. O terreno é privado e está cercado por um muro. Um matagal imenso já toma conta do local e uma lama podre TODOS OS DIAS sai de um buraco que tem nesse muro. Essa lama possivelmente é de alguma empresa que tem por perto e despeja seu esgoto neste terreno. Existem muitos animais peçonhentos como caranguejeiras e escorpiões no local. Até uma IGUANA já saiu desse muro. Grupos de urubus já rondam o local há dias! Necessitamos da ajuda urgente dos órgãos públicos ou do proprietário deste muro. Cadê as multas que o prefeito ficou de dá em quem não limpa seu terreno? Ele fica localizado na rua Caeté, no bairro Domingos Olímpio (rua atrás do Colégio Cirão)."