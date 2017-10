Sobral se tornou mais em tudo!

Depois de ser considerada a cidade que tem os melhores políticos do Ceará, o melhor time de futebol - único com um título nacional, agora a Princesa do Norte, Sobral, quer conquistar outros títulos, o de cidade que tem; "mais blitz de trânsito", a que "mais arrecada em impostos", e o mais temeroso de todos eles; o de "cidade mais violenta". Nesse último quesito é quase um crime de morte a cada 12 horas. Os últimos casos revelam que Sobral, está na busca desse lugar. Nesta segunda-feira, dois crimes de execução foram registrados em menos de 12 horas. O primeiro caso, aconteceu no início da tarde, no bairro Alto Novo, quando um jovem de 23 anos, que caminhava livremente pela rua, foi executado com vários tiros. A noite um jovem que namorava no Parque da Cidade, mais precisamente na Pista de Skate, foi morto com vários tiros.





Com tantos crimes pela cidade, Sobral ainda se prepara para realizar uma micareta, O Carnabral.





Com Wilson Gomes