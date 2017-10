SOBRAL: A SERRA DO ROSÁRIO ESTÁ ABANDONADA - VÍDEO

Moradores da Serra do Rosário denunciam o total abandono em que se encontra a localidade. A comunidade reclama a falta água, falta estradas pavimentadas, falta da construção de uma praça e falta apoio ao esporte (futebol).





Ressalta-se que durante a campanha eleitoral para prefeito de Sobral (2016), prometeu-se até "chuva", mas nenhuma benfeitoria foi realizada na Serra do Rosário.

A população solicita do prefeito Ivo Gomes mais atenção para com a comunidade da Serra do Rosário, que está abandonada.





Confira mais detalhes na reportagem de R. Soares:

Sobral,Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: R. Soares