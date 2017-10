SOBRAL: TETO DE BARBEARIA DESABA E DEIXA FERIDOS; VÍDEO

Quatro pessoas feridas em desabamento neste momento na rua Cel. Antônio Frota, no centro de Sobral. Homens do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, PM e socorristas do SAMU participaram do resgate das vítimas. No loca funcionava uma barbearia. As vítimas foram socorridas para o hospital Santa Casa.





A barbearia é de propriedade do Sr. Raimundo Nonato Silva Sabino, conhecido por "Raimundinho Pignólia".

Vídeo:

Mais detalhes em breve