SOBRALENSES PROTESTAM CONTRA A VIOLÊNCIA AVASSALADORA EM SOBRAL

Os moradores de Sobral, cidade distante 230km de Fortaleza, no Ceará, indignados com o crescimento da violência resolvem protestar. A cidade já contabiliza 100 assassinatos em menos de 10 meses. Segundo os moradores, o prefeito determinou que diariamente três blitzes composta com a guarda municipal e policiais militares fossem as ruas para inibir a violência, mas segundo os manifestantes, as blitzes tem outro foco, o de multar o cidadão, pois isso não mudou o quadro grave da violência que deve bater o recorde esse ano, podendo atingir 130 homicídios só em Sobral. Os moradores mandaram confeccionar um "homicidômetro" digital, e o equipamento deve ser instalado em local público ainda esse mês. Em todo o Ceará, o número de homicídios já passa de 4.010 e pode atingir a casa dos 5 mil assassinatos. Fortaleza é hoje a capital com o maior índice de homicídios na adolescência do Brasil.