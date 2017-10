Tasso Jereissati foi escolhido o melhor senador pelo Congresso em Foco

O cearense Tasso Jereissati foi escolhido o melhor senador por um júri especializado no Prêmio Congresso em Foco. Tasso foi escolhido ao lado da senadora gaúcha Ana Amélia.





De acordo com o site Congresso em Foco, o júri foi formado por cidadãos que, por dever profissional ou de modo voluntário, acompanham regularmente as atividades do Congresso Nacional, gozam de boa reputação, reúnem as necessárias qualificações intelectuais, não estão trabalham em gabinetes parlamentares nem mantêm vínculos empregatícios com partidos políticos, conforme determina o regulamento.





Participaram como jurados o advogado e consultor empresarial Guilherme Cunha; a auditora de controle externo e ativista de movimentos sociais Lucieni Pereira da Silva; o analista político Antônio Augusto de Queiroz, que acompanha as atividades do Congresso para o movimento sindical; o cientista político e professor da Universidade de Brasília Ricardo Caldas; e o jornalista Sylvio Costa, fundador do Congresso em Foco.





Tasso Jereissati





Administrador de empresas, o empresário governou o Ceará por três vezes, são marcas de suas gestões a melhoria dos indicadores de qualidade de vida, como redução na mortalidade infantil, queda na taxa de analfabetismo, aumento na expectativa média de vida e disseminação de serviços básicos. tanto que a ONU divulgou pesquisa reconhecendo que o Ceará foi o Estado brasileiro que registrou o maior crescimento do índice de Desenvolvimento Humano – IDH – no período de 1995 a 2002.





Sua trajetória política começou na década de 1970, quando integrou um grupo de jovens empresários contrários à ditadura. Está em seu segundo mandato de senador. Ocupa pela terceira vez, agora interinamente, a presidência do PSDB. Atualmente o parlamentar tucano figura como um dos fortes candidatos ao governo do estado do Ceará.





