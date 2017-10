Tecladista do Piauí é elogiado por baterista do Pink Floyd

O tecladista José da Cruz Silva costuma reproduzir clássicos da música internacional em seus shows pelo estado do Piauí. Suas apresentações geralmente são gravadas e postadas nas redes sociais.





Em um de seus vídeos, José da Cruz toca um clássico do grupo Pink Floyd, e foi justamente por esse vídeo que o músico foi elogiado pelo baterista da banda britânica Nick Mason.





Nick compartilhou em sua página oficial do Facebook o vídeo do tecladista tocando a música “Another Brick in the Wall” e ainda escreveu:”Ele é tão bom que nem precisa saber a letra”.





Após saber da menção pelo baterista, o piauiense disse que estava emocionado com o elogio e pretende a partir de agora cantar também em espanhol.

noticias,Videos Veja mais sobre: celebridades

Fonte: Cearanews7