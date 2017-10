Temer aprova projeto, e porte ilegal de fuzil passa a ser crime hediondo

O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta (26) o projeto de lei que torna crime hediondo o porte e a posse ilegal de armas de fogo de uso restrito às Forças Armadas, como fuzis, metralhadoras e submetralhadoras.





Temer anunciou a sanção durante cerimônia fechada no Palácio do Planalto para a assinatura do contrato de financiamento entre a Caixa e a cidade do Rio de Janeiro no valor de R$ 652 milhões.





O autor do projeto, ex-senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), hoje prefeito da capital fluminense, era um dos convidados do evento.





"Na manhã de hoje sancionei esse projeto que impede o uso de armas de porte exclusivo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque é isso que aflige o povo do Rio de Janeiro", disse o presidente.





A medida ocorre em meio à ação das Forças Armadas no Rio para o combate ao crime organizado.





Os índices de violência no Estado alcançaram número elevados neste ano, com a morte de quase cem policiais, um a cada dois dias, além de homicídios e roubos em geral.