VÍDEO - CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA

No final da tarde desta quarta-feira (4), na zona rural do município de Forquilha, precisamente na localidade denominada "Bom Lugar", foi registrada uma tentativa de homicídio. Um jovem identificado apenas por "Tiquim", foi lesionado com vários tiros.





A vítima foi socorrida para o hospital da cidade de Forquilha, em seguida foi transferida para a Santa Casa de Sobral.





Os autores do crime fugiram e ainda não foram localizados pela Polícia.