TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Por volta das 18h desta sexta-feira (27), foi registrada mais uma tentativa de homicídio no bairro Terrenos Novos, precisamente no campo de futebol do Figueirense.





Segundo informações de populares, a vítima estava jogando bola, quando chegaram dois indivíduos e efetuaram vários tiros contra a vítima, que foi socorrida para o hospital Santa Casa. O jovem baleado foi identificado por Ceará.





A vítima não risco de morte.





Mais detalhes em breve.