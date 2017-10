TRIBUNAL DO JÚRI NA ÓTICA DOS PROTAGONISTAS

Isso mesmo, a Turma 13 de Direito - Tarde, da Faculdade Luciano Feijão realizará, no dia 19 de outubro, um evento com os palestrantes mais qualificados para tratar com vocês os principais assuntos do Tribunal do Júri. Será ofertada a visão de cada um de seus protagonistas: Magistrado, Promotor de Justiça, Defensor Público e Advogado Particular.









Contaremos com a presença dos ilustríssimos:





➡ Dr. Francisco Anastácio Cavalcante Neto - Juiz Titular da 1a. Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE.





➡ Dr. Francisco Edilson Loiola Filho - Defensor Público Titular atuante perante a 1a. Vara Criminal da comarca de Sobral/CE.





➡ Dr. Hugo Alves da Costa Filho - Promotor de Justiça da 1a. Promotoria de Sobral/CE.





➡ Dr. Paulo Napoleão Gonçalves Quezado - Advogado Criminalista de renome no Estado do Ceará.





➡ Prof. Alex Xavier Santiago da Silva - Professor de Processo Penal na Universidade Federal do Ceará.









Valor da Inscrição:





Profissional: R$ 30,00





Estudante: R$ 20,00





Certificados: VOCÊ RECEBE NA HORA! (5 certificados de 3 horas cada).









FACULDADE LUCIANO FEIJÃO

19 de outubro, a partir das 18h.

Não perca! T-13 Tarde.





Realização: @t13flf

#realizaçãot13TARDE