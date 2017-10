ÚLTIMA HORA: Guerra de facções provoca chacina com quatro mortos no bairro Bom Jardim

Corpos foram encontrados com marcas de tiros de pistolas. Caso já está sendo investigado por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.





Uma chacina foi registrada na tarde deste domingo (8) em Fortaleza. Quatro homens foram mortos a tiros no bairro Bom Jardim, na zona sul da Capital.





Os corpos com marcas de violência foram encontrados no interior de uma residência abandonada localizada na Rua Aguapé Verde. Vizinhos ouviram estampidos e acionaram a Polícia Militar através do telefone 190, da Ciops.





Quando as patrulhas chegaram ao local e entraram no imóvel, encontraram os quatro homens baleados mortos com tiros de pistolas de calibres 380 e Ponto 40. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para o local junto com uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Os quatro homens mortos não foram ainda identificados, mas, segundo as primeiras informações colhidas pelos inspetores no local, tudo indica que sejam bandidos integrantes da facção Comando Vermelho e teriam sido mortos por rivais da GDE (Guardiões do Estado).





Os corpos foram periciados no local e, em seguida, encaminhados no rabecão da Pefoce para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), onde serão necropsiados nas próximas horas.





Via Cearanews7