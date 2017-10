Uma chacina, um duplo homicídio e mais 13 assassinatos no começo do fim de semana

A violência se espalha pelo estado, com uma sequência de assassinatos que deixou 18 mortos nas últimas 24 horas. Três homens foram achados mortos na zona rural de Crateús, eram presos foragidos da Justiça.





Uma chacina e um duplo homicídio, além de outros 13 assassinatos marcam o começo deste fim de semana em todo o estado do Ceará. Entre sexta-feira e sábado, 18 pessoas foram mortas, sendo a maioria dos casos no Interior. Em Crateús, três foragidos da Cadeia Pública de Independência foram encontrados mortos e amarrados na manhã deste sábado. Em Juazeiro do Norte, um casal de adolescentes foi executado a tiros na noite de sexta. No acumulado do ano, já são 4.140 homicídios no Ceará.





Era por volta de 7 horas deste sábado (28), quando os moradores da localidade de Pitombeiras, Distrito de Adão, na zona rural de Crateús (a 345Km de Fortaleza), se depararam com uma cena cruel. Os corpos de três homens estavam amarrados a galhos de árvores, crivados de valas, na estrada que liga Crateús a Independência. A notícia da chacina logo de espalhou pela região e as vítimas teriam sido reconhecidas como presos que fugiram, recentemente, da Cadeia Pública de Independência.





Entre os mortos estão dois irmãos, identificados como Wesley e Antônio Alves. O terceiro não foi reconhecido por familiares para que pudessem fornecer sua identidade. A Polícia suspeita que eles tenham sido seqüestrados noutro local e levados até o ponto na estrada onde acabaram mortos.





Duplo





Já na noite de sexta-feira, dois adolescentes foram executados a tiros na cidade de Juazeiro do Norte. Foram identificados como Cícero Maílson da Silva, 16 anos; e Paloma Oliveira da Silva, 14 anos. Os dois caminhavam pela Avenida Paraná, no bairro Romeirão quando acabaram sendo surpreendidos e mortos a tiros por quatro homens que trafegavam em duas motocicletas.





Mais mortes





Outras 10 pessoas foram assassinadas entre a sexta-feira e o começo da tarde deste sábado. Em Fortaleza, crimes de morte foram registrados nos bairros Vicente Pinzón e Granja Portugal. Na Região Metropolitana, nos Municípios de Maracanaú, Pacajus, Horizonte e Chorozinho.





No Interior, foram registrados assassinatos em Crateús (triplo/chacina), Juazeiro do Norte (duplo), Aracoiaba, Russas, Saboeiro e Jaguaruana.





Em Chorozinho (a 52Km de Fortaleza), na RMF, um jovem identificado apenas por “Léo Gordinho”, foi executado a tiros, na manhã deste sábado, em uma praça, próximo ao ponto de mototáxis.





Na madrugada, um crime de morte foi registrado na cidade de Russas, no Vale do Jaguaribe (a 163Km da Capital), onde o jovem Raíldo Ângelo da Cruz, 26 anos, foi executado com vários tiros de pistola Ponto 40, disparados por três homens que estavam em um veículo Gol branco. O caso aconteceu na Avenida Antônio Cordeiro, no Centro.





Na noite de sexta-feira, um homem foi assassinado, a tiros, na praça do bairro Mangueiral, em Maracanaú (RMF) por conta da rivalidade entre facções criminosas que atuam ali.





Na zona rural do Município de Saboeiro, na Região dos Inhamus (a 456Km de Fortaleza), o corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje (28), dentro de um barreiro. O cadáver apresentava vários golpes de faca. Segundo informações preliminares no local, o homem (não identificado) acabou sendo assassinado ao tentar apartar uma briga de casal.





Já na cidade de Jaguaruana, também no Vale do Jaguaribe, a vítima de assassinato na manhã do sábado foi um homem conhecido apenas por “Dedé Loucão”.